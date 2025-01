Carcere minorile di Torino, sei detenuti dormono con il materasso a terra

Da alcuni giorni al Ferrante Aporti di Torino sei detenuti dormono con il materasso per terra, di cui due su una brandina da spiaggia e quattro con il materasso sul pavimento. Al carcere minorile di Torino sono presenti 53 persone, a fronte di una capienza complessiva di 46 posti letto.

La rivolta

"La situazione - chiarisce l'Osapp - determina non pochi disagi per il personale di Polizia penitenziaria che vi presta servizio". "Il Ferrante Aporti - rincara il Segretario Generale Polizia Dott. Leo Beneduci - non brilla: è uno dei peggiori istituti minorili d’Italia. Probabilmente l’amministrazione centrale ha già dimenticato quanto accaduto il 1 agosto dello scorso anno 2024, dove si è verificata una violenta rivolta con ingenti danni".