In via Genova ecco spuntare un’altra serranda abbassata

Potrebbe essersi spenta in silenzio un’altra luce commerciale in zona Nizza Millefonti. Il piccolo supermercato di via Genova, nel tratto compreso tra via Millefonti e l’ufficio postale, non risulterebbe più aperto dai primi giorni di dicembre, alimentando tra i residenti il sospetto di una chiusura definitiva.

Secondo quanto raccontano gli abitanti del quartiere, da settimane la serranda resta abbassata e non si registrerebbero movimenti riconducibili a una normale attività commerciale. Gli scaffali, guardando dalle vetrine, sono mezzi vuoti e a parte un foglietto (che fa riferimento a un giorno di chiusura per motivi familiari) non sono arrivate altre notizie. Il supermercatino, tuttavia, rappresentava un punto di riferimento quotidiano, soprattutto per anziani e famiglie.

Una chiusura che, se confermata, avrebbe un sapore ancora più amaro. Il market aveva infatti riaperto a inizio anno, per la seconda volta, rilevando un’attività preesistente e provando a rilanciare un presidio di prossimità in una zona residenziale ad alta densità. Un tentativo che sembrava voler andare in controtendenza rispetto alla progressiva desertificazione commerciale di alcune vie del quartiere.

Il caso di via Genova, però, non sarebbe isolato. Negli ultimi giorni, nello stesso tratto di strada si sono registrate altre chiusure significative, come quella di Pancaffè e della storica cartoleria all’angolo con via xxx, attività che per anni avevano scandito la vita del quartiere. Serrande abbassate che, una dopo l’altra, stanno cambiando il volto di una via un tempo molto più viva.

Tra i residenti cresce la preoccupazione. “Ogni volta che chiude un negozio perdiamo un pezzo di quartiere”, racconta una residente.