Ordine dei Commercialisti di Torino: Salvatore Regalbuto eletto presidente

Salvatore Regalbuto è stato eletto Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Prende il testimone da Luca Asvisio, che dopo due mandati come Presidente non era più candidabile.

Regalbuto capeggiava la lista "Modello Torino Continua", che ha ottenuto 1.347 voti e 12 consiglieri. Oltre al presidente sono stati eletti Federica Balbo, Paola Aglietta, Ernesto Carrera, Paolo Vernero, Stefano Spina, Emanuela Barreri, Luca Ambroso, Mario Moiso, Simone Nepote, Alessandro Cian, Piera Braia, Erano in lizza altre due liste: "Insieme” (vicina alla lista vincente) che ha otternuto 720 voti voti e tre consiglieri - Carlo Regis, Luca Quer e Renato Remmert - e “Metodo Torino”, che ha ottenuto 220 voti e nessun consigliere.

Alta l'affluenza alle urne: i votanti sono stati 2.302, il 60% degli aventi diritto al voto.

Da sempre Regalbuto, che è titolare a Torino di uno studio specializzato in materie societarie e fiscali, si occupa delle vicende della professione e negli ultimi quattro anni è stato Tesoriere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con delega alla fiscalità, occupandosi, fra l’altro, della riforma tributaria. E' stata un’elezione nel segno della continuità per proseguire nel percorso tracciato dal compianto presidente Aldo Milanese, scomparso nel 2018.

L’Ordine dei Commercialisti di Torino conta circa 3.900 professionisti ed è il quarto d’Italia per numero di iscritti.