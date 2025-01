Alunni al freddo nella scuola media di Lucento, Garcea (Fi): "Inaccettabile"

Alunni in classe con la giacca ed il cappello per cercare di sopportare il freddo perché i termosifoni in molti casi sono ghiacciati. È questa la situazione con cui si trovano a fare i conti ormai da settimane gli alunni dell' istituto secondario di 1° grado "Pola" di via Foglizzo 15, a Torino.

Intervento di Iren e Città

Siamo nel cuore di Lucento . In questa scuola media, soprattutto i ragazzi che hanno la sezione al secondo piano, sono costretti a seguire le spiegazioni dei professori "bardati" dalla testa ai piedi. A dicembre sono intervenuti più volte i tecnici dell'Iren, mentre al ritorno delle vacanze natalizie la dirigente ha contattato l'assessorato comunale all'Istruzione per sollecitare la risoluzione del problema.

I sopralluoghi

La scorsa settimana il Comune ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare quanti sono da cambiare, ma la sostituzione richiede tempi lunghi . Un problema di cui si è fatto carico il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea , che vuole presentare un'interpellanza " perché una situazione del genere è inaccettabile e non può più essere più tollerata ".

"Gli alunni in questi giorni di temperature particolarmente rigide fanno lezione al freddo" conclude l'esponente azzurro.

La risposta di Comune e Iren

Ma la risposta del Comune ed Iren non si è fatta attendere. Domani verrà fatto il punto sugli interventi da fare, in particolare sulla sostituzione dei radiatori dove è necessario: in seguito verranno quindi avviate le procedure per l'acquisto di nuovi termosifoni. Sabato verrà fatta la pulizia dei circuiti dei radiatori: quando ci sono degli impianti più vecchi può capitare che si formino delle bolle d'aria, che purtroppo non permettono l'accensione degli stessi. L'attività verrà realizzata da Iren Smart Solutions, in coordinamento con la Città.