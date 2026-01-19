Fiamme sotto i portici di Porta Palazzo: "Sono anni che il portico è invaso dai clochard"

In piazza della Repubblica si continua a parlare dei due incendi avvenuti sotto i portici, in prossimità dell’incrocio con via Milano. Due distinti roghi che hanno coinvolto altrettanti giacigli utilizzati di notte da persone senza fissa dimora. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i segni dei danni sono rimasti ben visibili nella zona. Un quartiere che da tempo convive con accampamenti abusivi a due passi da Palazzo Civico.

"Il problema è noto, sono anni che c'è questa situazione..." denunciano gli stessi residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Al momento non è chiaro se gli incendi siano stati causati da una lite tra due senzatetto - con il secondo episodio forse un gesto di vendetta - oppure se una terza persona abbia appiccato le fiamme in entrambi i casi.

Sui social, inoltre, gira da 48 ore un video pubblicato da "Welcome to favelas" che mostra gli incendi e il tentativo, da parte di un (presunto) senzatetto di salvare il salvabile dalle fiamme. Intanto i commercianti e gli ambulanti del mercato circostante denunciano che si tratta di una situazione cronica, legata al degrado e alla presenza fissa dei senzatetto che dormono sotto i portici da anni. “C’era da aspettarselo”, commentano, sottolineando come la convivenza tra commercio ambulante, residenti e persone senzatetto sia sempre stata fragile, tra rischi di incidenti e problemi di sicurezza.