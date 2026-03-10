Case Atc, sgomberati altri due appartamenti occupati abusivamente

Altri due appartamenti, che erano occupati abusivamente, sono stati recuperati oggi dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, anche grazie alle segnalazioni dei residenti.



Nel primo caso si tratta di un alloggio al piano rialzato del complesso di corso Farini, da cui i vicini hanno sentito provenire rumori sospetti. I tecnici dell’Agenzia, con il supporto della Polizia Locale, si sono quindi recati sul posto: all’interno dell’appartamento in quel momento non era presente nessuno, ma è stato constatato un tentativo di occupazione. L’alloggio è stato quindi recuperato e messo in sicurezza.



Nel secondo caso, è tornato nella disponibilità di Atc un appartamento occupato abusivamente sin dal 2019 in corso Grosseto 377, nel complesso noto come "Le Torri".



"L'attività di recupero degli alloggi occupati abusivamente - dichiara il Presidente dell’Agenzia, Maurizio Pedrini - non si arresta: ringrazio i residenti per le segnalazioni, i tecnici di Atc per il pronto intervento e alle forze dell’ordine per il supporto. Continueremo nell'azione di contrasto a ogni occupazione, che viola i diritti delle persone in lista d’attesa".