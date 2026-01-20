“Caschiamoci”, un incontro dedicato ai giovani dell'Istituto Avogadro

“Caschiamoci”, si chiama così l’evento promosso dalla Città di Torino e organizzato dal Fondo Micol Carrara del Rotary Club Torino 1958 e dal Distretto Rotary 2031, che si è svolto questa mattina all’Istituto tecnico industriale statale Amedeo Avogadro di Torino.

Un appuntamento rivolto in particolare al mondo della scuola e dedicato alla sicurezza stradale e alla diffusione della cultura della prevenzione e del rispetto delle regole, a cui ha partecipato anche l’Assessora della città di Torino Chiara Foglietta, che ha sensibilizzato i ragazzi sui temi della mobilità e sull’importanza di comportamenti responsabili, attraverso testimonianze, dati e buone pratiche: «Incontri come quelli di oggi – ha detto l’assessora Foglietta - sono fondamentali per cercare di far capire ai ragazzi quanto sia importante rispettare le regole in tutte le situazioni: da pedoni, ciclisti, automobilisti e sui monopattini. La nostra Città sta cambiando molto, aumentando le aree pedonali, progettando spazi pubblici più vivibili, trasporti più efficienti. Più di un milione di persone vivono e percorrono la nostra Città. Non sempre è facile mettere d’accordo tutti, ma ciò che dico ai ragazzi è di vivere la propria vita con comportamenti responsabili e buone pratiche».

Tra le testimonianze quelle di Lucrezia Lorenzi, della Fondazione Matilde Lorenzi, che, assieme alla mamma Elena Lorenzi, ha esortato gli studenti presenti con esempi personali e diretti sul valore dell’educazione alla sicurezza e sulla responsabilità individuale e collettiva.

Nel corso dell’incontro, moderato da Fabrizio Fracchia, presidente del Fondo Micol Carrara del Rotary Club Torino 1958, si sono succeduti interventi istituzionali e tecnici, tra cui quelli della Città di Torino con Giuseppe Chiantera mobility manager, della Polizia Locale con Walter Chervatin, assistente della Polizia locale che si occupa di formazione che si è focalizzato sulle regole per chi utilizza il monopattino, mezzo molto utilizzato dai più giovani, della Croce Verde con il referente Massimo Manzini, del GROC – Gruppo Rotariano sulla sicurezza stradale, per cui sono intervenuti Riccardo Gozio e Giovanna Mastrotisi, e dei gestori di monopattini Lime e Dott, Laura Schirru ed Enrico Stefáno che hanno condiviso esperienze operative, dati e strategie per una mobilità più sicura e sostenibile.

L’incontro fa seguito a un altro analogo ospitato a novembre presso l’Istituto Vittone di Chieri, nell’ambito di un progetto che ambisce a continuare nel tempo.