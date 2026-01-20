Il manga diventa materia da Università: un evento internazionale per raccontare il fumetto giapponese come linguaggio del presente

Dal 22 al 24 gennaio 2026 esperti ed esperte internazionali di manga studies a Torino per tre giorni di panel, keynote e incontri. Tra gli ospiti Umezawa Shun, autore pluripremiato di Darwin’s Incident, da cui è stata tratta l’omonima serie di Amazon Prime Video

Il manga non è soltanto intrattenimento, ma un linguaggio complesso capace di raccontare la società, le identità e le trasformazioni culturali del presente. Da questa consapevolezza nasce InTO MANGA – Critical Paths in Manga Studies, il convegno internazionale dedicato allo studio e alla divulgazione del fumetto giapponese come fenomeno culturale, artistico e comunicativo.

L’evento si terrà dal 22 al 24 gennaio 2026 presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, nella Sala Lauree del Complesso Aldo Moro (via Sant’Ottavio 18, Torino), e riunirà studiose e studiosi provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo.

Per tre giorni, il convegno offrirà un ricco programma di panel, sessioni tematiche, keynote lecture e momenti di confronto interdisciplinare, attraversando ambiti quali letteratura, arti visive, media studies, educazione e studi culturali, con l’obiettivo di analizzare il manga al di là degli stereotipi e valorizzarne il ruolo formativo e sociale.

Tra gli ospiti di rilievo figurano Deborah Shamoon (National University of Singapore), tra le massime esperte internazionali di manga studies, e Umezawa Shun, autore pluripremiato di Darwin’s Incident, da cui è stata tratta l’omonima serie animata recentemente approdata su Amazon Prime Video. Umezawa Shun sarà protagonista non solo di una keynote lecture, ma anche di una sessione di live drawing, offrendo al pubblico un’occasione unica di incontro diretto con il processo creativo del mangaka.

InTO MANGA è rivolto a studenti e studentesse, docenti, ricercatrici e ricercatori, professionisti del settore culturale, ma anche a tutte le persone interessate ad approfondire il manga come strumento di narrazione e riflessione sul mondo contemporaneo. La partecipazione è aperta al pubblico previa registrazione su Eventbrite.

Il convegno è organizzato con il sostegno della Japan Foundation e con il patrocinio di Aistugia – Associazione Italiana Studi Giapponesi e del Consolato Generale del Giappone a Milano.