Museo Egizio: la statua del dio Amon in prestito per 10 anni dal Badisches Landesmuseum

Dall'11 marzo la Galleria dei Re accoglie la statua del dio Amon, uno dei pezzi di spicco della collezione egizia del Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, in Germania. Il prestito sarà decennale e rappresenta un nuovo riconoscimento del ruolo del Museo Egizio, come polo di eccellenza della ricerca archeologica e snodo strategico di una rete che connette le più prestigiose istituzioni europee.

Dopo il Louvre e la Bibliothèque nationale de France, che hanno affidato a Torino il pyramidion e il Libro dei Morti di Merit, ora è il Badisches Landesmuseum di Karlsruhe a scegliere il museo torinese come sede privilegiata per un prestito di lunga durata, che testimonia la solidità delle relazioni scientifiche tra le due istituzioni.

"E’ un prestito che conferma la forza delle relazioni scientifiche e culturali che il Museo Egizio ha costruito nel tempo con le più prestigiose istituzioni europee – ha dichiarato Christian Greco, Direttore del Museo Egizio – La statua di Amon arricchisce la collezione e il nostro percorso sulla regalità divina e si inserisce perfettamente nel dialogo con le sculture monumentali della Galleria dei Re".