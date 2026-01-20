Su di corda: la rassegna di musica acustica organizzata da Unitre di Pino Torinese compie un lustro

Su Di Corda compie cinque anni e presenta il programma di concerti dell'edizione 2026. La proposta musicale che il direttore artistico Giorgio Pasino ha selezionato offre interessanti novità:

Il 24 gennaio l’apertura con i chitarristi jazz Luigi Tessarollo - docente del Conservatorio di Torino con all'attivo un album in collaborazione con Stefano Bollani - e Alessandro Chiappetta. Il duo spazierà da Ennio Morricone agli evergreen della letteratura jazzistica, da Pino Daniele alle più famose melodie italiane. Soci SETTE UNITRE: ingresso libero. Non soci: 10€.

Il 7 febbraio vedrà sul palco l'armonica cromatica di Alberto Varaldo, solista di questo strumento conosciuto a livello internazionale, e la chitarra di Fabrizio Fortunato, che proporranno un viaggio musicale tra Sudamerica, colonne sonore e suoni mediterranei. Soci SETTE UNITRE: ingresso libero. Non soci: 10€.

Il 21 febbraio il gradito ritorno del fuoriclasse del fingerstyle Andrea Valeri. Dopo aver suonato con Tommy Emmanuel, e reduce dalla collaborazione con John Illsey - fondatore dei Dire Straits - porterà sul palco tutta la sua energia di one man band. Soci SETTE UNITRE: ingresso libero. Non soci: 10€.

Domenica 8 marzo, in collaborazione con il Comune e le associazioni Fidapa sezione di Pino-Chieri e Santa Maria del Pino, Su di Corda celebrerà la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con uno speciale omaggio alla creatività femminile. La cantante e autrice Sabrina Oggero Viale proporrà un repertorio inedito ispirato dall'antico Egitto. Ingresso gratuito.

Il 21 marzo la chiusura sarà affidata alla cantautrice napoletana FLO che presenterà "La canzone che ti devo" in musica. Dieci incontri straordinari e inattesi, che hanno cambiato la vita della nostra coraggiosa protagonista, tra suggestioni sudamericane e canzone d'autore. FLO ha collaborato con Stefano Bollani, Peppe Servillo, Tosca, Lina Sastri, Peppe Barra, Daria Bignardi. Soci SETTE UNITRE: 5€. Non soci: 10€.

I concerti si terranno presso l'auditorium del Centro Polifunzionale di Pino Torinese con l'eccezione del concerto del 21 febbraio che avrà luogo presso la Chiesa dei Batù a Pecetto. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Pino Torinese e Pecetto Torinese e gode del contributo della Fondazione delle Comunità del Chierese.

È stato, inoltre, raggiunto un accordo di partenariato con APIC (Associazione Portatori di Impianto Cocleare). Un passo importante per chi, come UNITRE, desidera essere fautore di un approccio inclusivo, e un'opportunità di testare ausili all'ascolto per persone con disabilità uditiva.

“Siamo particolarmente lieti di celebrare il quinto anniversario della rassegna Su di Corda, un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la proposta musicale di qualità sul nostro territorio – ha dichiarato la Sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi –. Il programma 2026 conferma l’alto livello artistico della manifestazione e la sua capacità di rinnovarsi, offrendo al pubblico un percorso musicale ricco e variegato. Un ringraziamento va a UNITRE, al direttore artistico Giorgio Pasino e a tutti i partner coinvolti per il lavoro svolto con passione”.

“Su di Corda è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio – ha aggiunto l’Assessora alla Cultura Elisa Pagliasso –. L’edizione 2026 si distingue per la qualità degli artisti coinvolti e per l’attenzione a temi importanti come l’inclusione e la valorizzazione della creatività femminile. Una rassegna che continua a crescere e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio”.



Per info e prenotazioni:

e-mail: unitreventi@unitre-pino.it

Tel/Whatsapp 392 7457399 - 333 4100853

Pecetto: unitrepecetto@gmail.com

I concerti inizieranno alle ore 16:30.

Per i non soci è disponibile un abbonamento per i quattro concerti a pagamento a 30€ anziché 40€.