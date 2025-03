Nichelino si prepara alla quinta edizione della Marcia della pace ospitando Patrick Zaki

Sono tante le iniziative organizzate dalla Città di Nichelino in avvicinamento alla 5^ edizione della Marcia della pace di sabato 29 marzo 2025.

Giovedì 13 marzo, ore 20.45, Teatro Superga (piazzetta Macario 1)

Incontro con Patrick Zaki, simbolo della lotta per la libertà di espressione e i diritti civili in Egitto. L'ingresso è libero, registrazione obbligatoria al link: https://forms.gle/W2Mo3XE6VVj6SSBy8

Giovedì 20 marzo, ore 20.45, salone parrocchiale Madonna della Fiducia (piazza Moro 2)

Se nulla sarà come prima, come sarà? (In quale pace possiamo sperare), incontro con Ermis Segatti, teologo e storico delle religioni.

Venerdì 28 marzo, ore 21.00, salone parrocchiale Madonna della Fiducia (piazza Moro 2)

Proiezione del film Non conosci Papicha di Mounia Meddour, a cura del Gruppo Missionario della Parrocchia Madonna della Fiducia.

Sabato 29 marzo V Edizione della Marcia della Pace

Ritrovo in Piazza Camandona alle 14.30. Corteo con arrivo in piazza G. Di Vittorio. Interventi, letture degli studenti delle scuole nichelinesi e musica.

Venerdì 4 aprile, ore 19.30, salone oratorio Alex Tamburello presso la Parrocchia Madonna della Fiducia (Piazza Moro 2)

Presentazione del libro Viaggi di sola andata di e con Davide Demichelis. A seguire apericena con i sapori del mondo.