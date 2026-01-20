Due riunioni per rispondere ai dubbi sulla scuola di Torre Pellice allagata e riaperta lunedì

La scuola allagata ha riaperto lunedì 12 gennaio, ma le tensioni non si sono esaurite. Per questo il Comune di Torre Pellice ha organizzato due riunioni in modo da rispondere ai dubbi di genitori e insegnanti. La prima, dedicata a mamme e papà degli alunni del plesso torrese della scuola primaria, è in programma domani, mercoledì 21 gennaio, nella sala consiliare del municipio. Il giorno successivo, invece, l’Amministrazione comunale incontrerà gli insegnanti.

“In entrambi gli appuntamenti sarò accompagnata dal responsabile dell’ufficio tecnico, Fabrizio Cogno, e da Sara Tron, vicesindaca e assessora all’istruzione” spiega la sindaca, Maurizia Allisio.

La decisione di organizzare le riunioni è nata per rispondere a timori che circolano in paese: “Capisco che ci possano essere preoccupazioni ma circolano anche allarmi infondati: la scuola non è mai stata dichiarata inagibile – puntualizza Allisio –. Ad alcuni ho già risposto a voce lunedì, perché ho voluto essere presente alla riapertura della scuola, ma con l’incontro speriamo di poter dare una risposta a tutti”.