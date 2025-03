Teatro, risate e famiglia nel nuovo one-man-show del comico Gabriele Cirilli

Sul palco del Teatro Colosseo arriva Gabriele Cirilli con il suo nuovo spettacolo Cirilli & Family.



Uno dei comici più amati dal pubblico italiano, che ha conquistato il grande successo con il suo stile inconfondibile, coinvolge in questa occasione anche un altro volto amatissimo della televisione, Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo, con la sua esperienza e passione, ha collaborato attivamente alla realizzazione dello spettacolo, portando la sua supervisione artistica e importanti suggerimenti per la messa in scena.

Il titolo Cirilli & Family racconta già nel nome il tono "familiare" che caratterizza l'intero show: un'irresistibile commedia, dove Cirilli esplora il mondo delle dinamiche familiari. Un’occasione per riflettere divertendosi e riconoscersi nelle situazioni più quotidiane e, al contempo, più buffe che accadono tra le mura domestiche. Un messaggio di unione e di amore che, attraverso risate e allegria, invita tutti a riconoscersi come parte di un "team", un gruppo che diventa una vera e propria family, capace di affrontare insieme ogni difficoltà. E sul palco con Gabriele, proprio come in una famiglia, ci saranno i talenti de La Factory, la scuola di teatro di Cirilli in quel dell’Aquila.

Gabriele Cirilli, celebre per il suo straordinario talento comico, conquista il palco con uno stile unico, dove la sua espressione teatrale e l'energia travolgente si fondono in perfetta armonia. Con grande maestria, sa alternare il suo spirito comico a un'incredibile professionalità, creando un'esperienza di spettacolo coinvolgente e divertente.



“E se il mondo intero operasse come una ‘grande famiglia allora sì che potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti” - spiega Cirilli. “Riusciremmo a fare il miracolo se tutti si rendessero responsabili non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri. Pensiamo a esempio al risparmio energetico, a ridurre l’inquinamento o al tema che sento più vicino: la raccolta differenziata”. Su Conti, che cura anche la supervisione artistica: “Ho voluto coinvolgere Carlo in questo progetto perché è una persona che dal punto di vista della scrittura e dell’organizzazione non è secondo a nessuno. Ha una visione a 360 gradi su tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, basta vedere la sua straordinaria carriera televisiva e le varie intuizioni che ha avuto nel corso degli anni. Sono onorato del fatto che ha deciso di lavorare con me a ‘Cirilli e Family’ e di questo (ma anche di tanto altro) gli sarò per sempre grato”.

INFO: Cirilli & Family, lunedì 10 marzo 2025, ore 20.30, teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it