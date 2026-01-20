Fuga di gas al Centro Rete Bibliotecario di Pinerolo

Una fuga di gas blocca a tempo indeterminato le lezioni in tre scuole di Pinerolo. Stamattina, martedì 20 gennaio, è stato avvertito un forte odore di gas nel Centro Rete Bibliotecario al piano seminterrato del fabbricato comunale di via Giovanni XXIII 19, che ospita la scuola secondaria di primo grado ‘Silvio Pellico’.

I tecnici di Dgn (Distribuzione Gas Naturale), allertati dal Comune, hanno accertato la fuga e chiuso l’erogazione di gas. Mentre i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione dell’edificio.

Lo stop all’erogazione del gas impedisce di far funzionare la centrale termica che serve la Pellico, la primaria ‘Parri’ e la scuola dell’infanzia ‘Pollicino’, oltre a impedire l’utilizzo del Centro Rete. Per questa ragione, il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione delle attività, chiudendo temporaneamente le scuole, fino a quando la situazione non sarà risolta.