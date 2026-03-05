Chivasso, Pnrr: inaugurata la sala mensa della scuola primaria “A. Dasso”

I nuovi locali ricavati dagli spazi esterni della scuola primaria “Alessandro Dasso” hanno iniziato ad accogliere gli alunni del plesso negli orari dedicati ai pasti. La sala mensa è stata inaugurata dal sindaco Claudio Castello e dagli assessori ai Lavori pubblici Fabrizio Debernardi, all’Istruzione e Cultura Gianluca Vitale e al Bilancio Chiara Casalino che hanno raccolto i pareri compiaciuti degli insegnanti, degli alunni e degli operatori della refezione scolastica. Presenti anche la progettista Elisabetta Scaglia, il collaboratore del dirigente scolastico Cinzia Biasibetti ed i tecnici comunali Franco Vona e Mariachiara Leo del Settore Governo del Territorio, retto dal dirigente Fabio Mascara.

La sala mensa è stata finanziata con 655 mila euro di fondi del Pnrr ottenuti nel 2022 dal Comune di Chivasso. Il progetto del refettorio è stato ammesso in graduatoria nella Missione 4 Istruzione e Ricerca, relativa al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione che comprende l’investimento del Piano di estensione del tempo pieno e mense.

Il nuovo fabbricato, per circa 330 mq, comprende anche i servizi igienici ed un corridoio di collegamento con l’edificio esistente. In generale, nei locali è particolarmente curato il comfort acustico e quello igrotermico.

«L’inaugurazione della nuova sala mensa della scuola primaria “Alessandro Dasso” rappresenta un risultato di cui siamo profondamente soddisfatti – ha commentato il sindaco Claudio Castello -. È un intervento che migliora in modo concreto la qualità della vita scolastica dei nostri bambini, offrendo loro spazi più accoglienti, funzionali e sicuri nei momenti dedicati ai pasti.»

«Grazie ai fondi del Pnrr – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Debernardi -, abbiamo potuto realizzare un ambiente moderno, curato nel comfort acustico e climatico, capace di rispondere alle esigenze della scuola e delle famiglie. I riscontri positivi degli insegnanti, degli alunni e degli operatori della refezione confermano la bontà del lavoro svolto.»

«Questo nuovo spazio – ha commentato l’assessore comunale all’Istruzione e Cultura Gianluca Vitale - è un investimento sul benessere dei più piccoli e sulla qualità dell’offerta educativa della nostra città. Continueremo a lavorare con la stessa attenzione per garantire strutture scolastiche sempre più adeguate, inclusive e all’altezza delle aspettative della comunità.»

Un altro risultato lusinghiero per l’Istituto Comprensivo riguarda l’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi. Il documento è stato rilasciato dai Vigili del Fuoco che hanno attestato la conformità dell'intero edificio scolastico alle normative. Con questa certificazione tutte le scuole di competenza del Comune di Chivasso rispettano pienamente le prescrizioni previste, in relazione ad un dato complessivo nazionale che si ferma invece al 33,8%.