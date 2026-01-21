Racconti, musica e Medioevo: nasce “Chronica” alla Sacra di San Michele

È ai blocchi di partenza una nuova serie di appuntamenti a cura del collettivo culturale Borgatta’s Factory che si svolgerà in un sito d’eccezione, la Sacra di San Michele: all’interno del Convivium bar & shop – l’area ricettiva che dal 2023 è stata aggiunta al complesso dell’abbazia millenaria – si terrà infatti Chronica - racconti dalla Sacra, un ciclo di incontri che, il primo venerdì di ogni mese, traendo spunto dal sito che lo ospiterà e alternandosi tra i racconti e la musica, ruoterà intorno alla storia dell’edificio, muovendosi tra le storie dell’abbazia stessa e della devozione micaelica e l’immaginario che contrassegna il Medioevo, la grande fucina spirituale e filosofica dell’Occidente.

Si partirà venerdì 6 febbraio alle ore 18 con La Sacra nei secoli – i fondatori: tra realtà e mito; il racconto verterà sulle figure del santo e del peccatore, ovvero San Giovanni Vincenzo da Besate e Ugo di Montboissier, dietro alle origini del luogo di culto sul monte Pirchiriano, ripercorrendone sia il vissuto che la leggenda. Al filone narrativo principale si alternerà il racconto delle origini del monachesimo, da quello orientale degli eremiti, asceti e anacoreti a quello occidentale, normalizzato dalla regola di san Benedetto da Norcia. Una narrazione a due voci, che riprenderà le parole scritte e pronunciate dai protagonisti di questo grande fenomeno sociale e religioso e che sarà arricchita e resa più suggestiva e coinvolgente dall’accompagnamento musicale eseguito dal vivo.

Un formato che si riprenderà anche negli appuntamenti successivi, il cui calendario verrà presentato nelle prossime settimane. I singoli incontri saranno registrati e distribuiti in formato video-podcast sui canali YouTube e Spotify sia di Borgatta’s Factory che della Sacra.

“Per noi della Factory questo viaggio è un ulteriore passo in avanti nel rapporto di collaborazione con questa meravigliosa realtà che rappresenta ai massimi livelli la nostra valle e il Piemonte in generale - commenta Alberto Borgatta, divulgatore e musicista -. Una sinergia iniziata nel 2020 in piena emergenza Covid con l’evento Artisti uniti per la Sacra di San Michele e resa possibile dal supporto e dall’approvazione del Rettore don Claudio Massimiliano Papa, da Elisa Bollea, Costanza Francavilla e dal resto dello staff dell’Abbazia, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti”.