Fidapa porta a Pinerolo ‘Onde di Terra’, la storia di una donna degli anni Settanta nelle Langhe

Il legame con l’evoluzione dei diritti delle donne nel tempo e con il territorio piemontese: questo ha spinto Fidapa Bpw Italy sezione di Pinerolo a proporre la proiezione del film ‘Onde di Terra’, scritto e diretto dal regista Andrea Icardi.

“L’idea è venuta a una socia di Fidapa perché aveva assistito alla riproduzione del film, l’estate scorsa, con l’intervento del regista ed era rimasta molto colpita sia dal film sia dal valore aggiunto che può dare l’opportunità di dialogare con chi l’ha realizzato – racconta Patrizia Palagonia, presidente di Fidapa Pinerolo –. Così abbiamo rintracciato Icardi, che è stato molto disponibile, per capire se come associazione potevamo ripetere lo stesso tipo di evento a Pinerolo”.

Il film, uscito nel 2024, è ambientato nelle Langhe degli anni Settanta e racconta la storia di Fulvia, una giovane calabrese che arriva al Nord attraverso un matrimonio combinato. L’incontro con una realtà aspra e diversa da quella immaginata la costringe a confrontarsi con solitudine, lavoro e identità. “Rispetto a questa storia dei matrimoni combinati, vogliamo porre l’accento su come la donna in questi decenni, dagli anni ’70 a oggi, abbia fatto dei passi in avanti e abbia acquisito una maggior consapevolezza.”

Il film sarà proiettato al Cinema Ritz di Pinerolo giovedì 12 marzo alle 20,30. L’ingresso avrà un costo di 6 euro. Al termine della visione, il registra risponderà alle domande e alle osservazioni del pubblico in sala.

La proiezione serale è anticipata da quella pomeridiana all’Istituto Prever, rivolta a studentesse e studenti dell’indirizzo audiovisivo e multimediale del Buniva e dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo del Prever. Al termine il regista dialogherà con gli studenti dal punto di vista professionale, in modo che ragazze e ragazzi possano acquisire informazioni utili al loro percorso di studi.