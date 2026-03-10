I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Torino il 12 giugno 2027

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il Tour Stadi 2027. La band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

A Torino la tappa sarà il 12 giugno 2027 all'Allianza Stadium.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy).

Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album “Hello Word” arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda” presenti nella top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi (fonte EarOne).



