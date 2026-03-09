Enzo D'Alò, il regista de "La gabbianella e il gatto" a Torino per incontrare le scuole

Agis Piemonte prosegue le attività di formazione dei pubblici alla visione cinematografica. Il 18 il 19 marzo ospita al Cinema Ideal di Torino Enzo D’Alò, maestro del Cinema d’animazione per due attività con gli studenti e le studentesse torinesi.



Mercoledì 18 marzo nell’ambito di CINEMA AL CINEMA progetto di AGIS Piemonte realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte attraverso il bando Valorizzazione sale cinematografiche, in collaborazione con il Dams di Torino e il Dipartimento di Animazione del Centro Sperimentale di Torino, gli studenti dei rispettivi enti potranno partecipare ad una masterclass che, partendo dall’ultimo lavoro di D’Alò Mary e lo spirito di mezzanotte, indaga il suo personale percorso sul cinema d’animazione d’autore. Alle 9.30 si terrà la proiezione e a seguire l’incontro con il regista.

Giovedì 19 marzo sempre al Cinema Ideal grazie ad ABCinema, progetto delle Unioni Regionali AGIS Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Interregionali Trivento e Piemonte e Valle d’Aosta, si terrà la proiezione de La Gabbianella e il Gatto e a seguire interverrà il regista. Parteciperanno in presenza all’evento oltre 400 studenti delle scuole primarie di Torino e si collegheranno da remoto i Cinema del Carbone di Mantova, Ariston di Sestri Levante ed Eliseo Multisala di Cesena per permettere anche agli studenti delle scuole di prossimità un dialogo con il regista.