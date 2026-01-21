Anche Chieri ricorda il Giorno della Memoria: tanti eventi ed iniziative

Anche quest’anno Chieri ricorda il Giorno della Memoria. In programma la cerimonia commemorativa istituzionale, una conferenza presso la Biblioteca Civica e la visita ai luoghi della Chieri Ebraica a cura di Carreum Potentia ODV.

"Come ha affermato il Presidente Mattarella, “i morti di Auschwitz, dispersi nel vento, ci ammoniscono continuamente: il cammino dell’uomo procede su strade accidentate e rischiose. E purtroppo anche ai nostri giorni, la ruota della storia sembra talvolta smarrire la sua strada, portando l’umanità indietro, a tempi e stagioni che mai avremmo pensato di dover rivivere”- dichiarano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano-Il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, è una delle date fondamentali del nostro calendario civile. È il Giorno in cui ricordiamo la Shoah, la vergogna delle leggi razziali, le colpe e le complicità del nostro Paese che si alleò con i nazisti. È il Giorno in cui commemoriamo e onoriamo le vittime dei lager, scomparse a milioni nel buco nero più profondo della Storia. Ma il 27 gennaio è anche il Giorno in cui ricordiamo quali sono le nostre radici, perché l’Europa è nata dal ripudio dell’antisemitismo, del razzismo e di tutte le autocrazie".

Martedì 27 gennaio, alle ore 10.30, si terrà la commemorazione ufficiale presso la Stele in via Nostra Signora della Scala, al civico 43, alla presenza del Sindaco Alessandro Sicchiero e del Presidente del Consiglio comunale Federico Ronco. La Stele, opera dell’artista chierese Silvio Vigliaturo, vuole ricordare il secondo cimitero ebraico di Chieri, che restò in funzione dal 1830 al 1878 circa.