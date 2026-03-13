La nascita di L. Ron Hubbard celebrata anche a Torino

Il 13 marzo viene celebrato in tutto il mondo l’anniversario della nascita di L. Ron Hubbard, fondatore della religione di Chiesa di Scientology. Nato nel 1911 a Tilden, nello stato del Nebraska, Hubbard è ricordato dai fedeli come il pensatore che ha sviluppato le basi della filosofia religiosa di Scientology e il movimento che da essa è nato.

Anche a Torino la ricorrenza viene celebrata con alcune iniziative organizzate dalla Chiesa di Scientology di Torino, con sede in via Sansovino, dove sono previsti momenti di informazione e approfondimento aperti al pubblico.

Dalla Dianetics alla nascita di Scientology

Secondo quanto ricordato dagli organizzatori, il percorso di ricerca di Hubbard ebbe una svolta nel 1950 con la pubblicazione del libro Dianetics: The Modern Science of Mental Health, testo che affrontava il rapporto tra mente, spirito e comportamento umano.

L’opera ottenne grande diffusione e diede origine a gruppi di studio spontanei in diversi Paesi. Da quelle ricerche prese poi forma Scientology, definita dal suo fondatore come uno studio sull’essere umano inteso come entità spirituale immortale, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza e le capacità individuali.

Nel corso degli anni il movimento si è strutturato in organizzazioni religiose presenti in numerosi Paesi.

Le attività del movimento

Secondo la Chiesa di Scientology, l’eredità di Hubbard si manifesta oggi anche attraverso iniziative sociali e campagne internazionali promosse dal movimento.

Tra queste vengono citati programmi di prevenzione della droga, attività di volontariato svolte dai Ministri Volontari di Scientology e iniziative di sensibilizzazione sui diritti umani e sul dialogo interreligioso. A Torino sono attivi volontari che partecipano a iniziative locali e campagne di informazione promosse dall’organizzazione.

Una mostra sui diritti e la psichiatria

Tra gli appuntamenti collegati alle iniziative di questi giorni è segnalata anche la mostra “Psichiatria: Diritti violati e discriminazioni”, allestita al Palazzo della Luce in via Bertola.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è stata realizzata grazie all’impegno di volontari e propone un percorso informativo sul rapporto tra psichiatria e diritti civili, tema spesso affrontato nelle campagne promosse dal movimento di Scientology.

Gli eventi organizzati a Torino

In occasione dell’anniversario della nascita di Hubbard, la sede torinese della Chiesa di Scientology propone la visione pubblica dell’intervista video “Un’introduzione a Scientology”, una delle rare testimonianze filmate del fondatore.

È inoltre previsto per il 28 marzo alle 19 un appuntamento con la trasmissione in differita della celebrazione internazionale dedicata alla ricorrenza. La sede di via Sansovino resta aperta al pubblico per chi desidera conoscere più da vicino la storia e le attività del movimento.