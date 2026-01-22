Federalberghi Torino e Museo Egizio rinnovano l'accordo di collaborazione per incentivare il turismo

Federalberghi Torino e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino rinnovano, per il prossimo biennio, l’accordo di collaborazione per la promozione del Museo Egizio e per ampliare l’offerta culturale a disposizione dei turisti che soggiornano nelle strutture Associate, incentivando le visite nei periodi di bassa stagione.

L’accordo mette a disposizione dei turisti che prenoteranno una camera in una delle strutture associate a Federalberghi Torino una scontistica sul biglietto di ingresso intero al Museo Egizio, presentando la prova d’acquisto in biglietteria. Gli Associati e il personale operante presso le strutture turistico-ricettive (receptionist in particolare) potranno inoltre continuare a beneficiare di visite guidate da un egittologo e introdotte dal direttore del Museo Egizio Christian Greco o da un suo delegato al fine di ampliare la conoscenza del museo, delle iniziative da esso proposte nell’ottica di offrire ai turisti tutte le informazioni necessarie e incentivare le visite. Da gennaio 2024, quando i Giovani del Comitato Nazionale di Federalberghi consegnarono il premio “Giovanni Colombo” al direttore Greco sono stati 250 gli Associati e i dipendenti delle strutture ricettive torinesi che hanno potuto usufruire di questa opportunità. Accanto a queste iniziative Federalberghi Torino e le strutture turistico-ricettive si impegnano a veicolare, tramite newsletter, corner informativi e footer sui siti le informazioni promozionali legate al Museo.

Federalberghi Torino prosegue nel percorso di sinergia e collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio al fine di incentivare le visite, ampliare l’offerta per i clienti delle strutture turistico-ricettive e fornire un primo supporto informativo ai turisti in visita.

«Il rinnovo di questo accordo conferma la volontà di Federalberghi Torino di rafforzare il legame tra il sistema ricettivo e uno dei poli culturali più prestigiosi della città – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – il rapporto tra la nostra Associazione e una prestigiosa istituzione culturale quale il Museo Egizio è un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà locali possa generare valore per la città e per chi la visita. Coinvolgere il nostro personale significa inoltre investire in un turismo più consapevole, capace di raccontare Torino attraverso le sue eccellenze culturali e la professionalità delle sue strutture ricettive.