Sospiro di sollievo per i lavoratori Avio, due mesi di proroga per la linea 1085

Altri due mesi di proroga per la linea 1085, in attesa di nuovi accertamenti. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto nelle scorse ore tra l’Agenzia della Mobilità Piemontese (Amp), Ge Avio e Stellantis sulla razionalizzazione del servizio trasporto locale. Una parziale buona notizia per i lavoratori della Fiat Avio di Rivalta.

Linee attive

Per cominciare le linee 1085/1, 1085/2 e 1085/3, su tutti i turni, continueranno ad essere attive e continuerà il monitoraggio fino alla fine di marzo per approfondire l’effettivo utilizzo del pullman. Gtt, almeno per questa prima fase, ha confermato l’utilizzo dei mezzi nelle corse di andata, ma ha messo in discussione per scarso utilizzo le corse di ritorno.

Diversa è la posizione della linea 2075 (Trofarello- Tetti Francesi) che verrà soppressa da Gtt. In alternativa, come da richiesta della Rsu, il servizio verrà effettuato da Giachino. Il nuovo servizio entrerà in vigore il 10 febbraio, esclusivamente sulle corse del primo e secondo turno, e nel frattempo continuerà ad essere garantita la copertura di Gtt. Nel periodo di transizione resterà valido l’abbonamento Gtt e da marzo sarà necessario provvedere a un passaggio a Giachino. Per quanto riguarda il turno centrale e della notte le Rsu hanno richiesto ulteriori verifiche sulle possibilità di garantire il servizio.

Il monitoraggio