Al ‘Garzy Party’ di Garzigliana debutta la maschera carnevalesca della Paesana

Quattro i personaggi che animeranno il ‘Garzy Party – Carnival edition’, organizzato dalla Pro loco di Garzigliana: un pomeriggio e una serata, per adulti e bambini, con sfilata, giochi e musica.

Confermate la presenza delle tre maschere storiche, ‘El Cunt ed’ Munbrun’, ‘La Bela Gioachina’ e ‘Il Paggio’, interpretati rispettivamente da Maurizio Giordana, Alessia Caffaro e Nicholas Boglione. Un nuovo personaggio si aggiungerà al trio, ‘La Paesana’, con il volto di Miranda Bessone.

L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, alle 14, con il ritrovo in oratorio, in vicolo Parrocchiale 1, per le maschere e i bambini. Alle 14,30 inizierà la sfilata verso i locali della Pro loco, in via San Martino 2, e a seguire ci saranno gonfiabili e merenda offerti. Alle 17 arriverà il momento dell’animazione con Saschya il Clown.

Dopo la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, alle 20 si tornerà in Pro loco per la cena, con serata danzante, investitura delle maschere e intrattenimento a cura di Enzo Allasino. Il servizio cocktail-bar rimarrà attivo per tutta la serata. Per la cena è gradita la prenotazione ai numeri 348 5651070 o 334 2782725.