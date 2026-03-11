A Cambiano l'incontro "Rompiamo il Silenzio su Gaza"

Munlab fa parte del gruppo spontaneo di cittadini e associazioni di Cambiano e dintorni, nato per sensibilizzare e sostenere la popolazione di Gaza e per la pace. Sabato, dalle 17.30 alle 19.30 al Teatro Comunale di Cambiano ci sarà l'incontro con Farid Adly e con le donne dell’associazione Al Najdah.

"Rompiamo il Silenzio su Gaza" è l’iniziativa per ascoltare e dialogare con il giornalista e scrittore. Farid Adly, collaboratore di importanti testate giornalistiche e radiofoniche, è fondatore dell'associazione e del sito online Anbamed Aps per la Multiculturalità che si occupa di informare sulla situazione in Medio Oriente, dando spazio alle iniziative di solidarietà in particolare nei confronti della popolazione palestinese.

Nel corso dell’incontro ci sarà un collegamento online da Gaza con l’associazione di donne palestinesi Al Najdah che tuttora opera in Palestina continuando la propria attività in difesa delle donne, per la protezione dell’infanzia e degli orfani. L’iniziativa proposta dall’Associazione Cuoche e Sarte Ribelli e da LTC Laboratorio Teatrale di Cambiano Aps, insieme al comitato spontaneo Cambiano per Gaza, ha il patrocinio del Comune di Cambiano.