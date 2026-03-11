Spreco alimentare: a Horeca Expoforum Torino il confronto sui 10 anni della Legge 166

Nel 2026 la Legge 166/2016 compie dieci anni. Una normativa che ha segnato un passaggio importante per il nostro Paese, trasformando il recupero delle eccedenze alimentari da gesto volontario a sistema normativo strutturato, semplificando le donazioni e promuovendo una gestione più responsabile del cibo lungo tutta la filiera.

Proprio a questo tema sarà dedicato il panel “Legge 166: 10 anni contro lo spreco. E adesso?”, in programma sabato 15 marzo dalle 17.00 alle 18.30 nell’ambito di Horeca Expoforum, al Lingotto Fiere di Torino.

A condurre l’incontro sarà Simona Riccio, founder del progetto Parla Con Me® e digital strategist specializzata nella comunicazione della filiera agroalimentare.

Il panel sarà l’occasione per fare il punto sull’impatto concreto della normativa e sulle sfide ancora aperte nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare.

Tra i relatori:

Maria Chiara Gadda , vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria della Legge 166/2016 antispreco

, vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria della Legge 166/2016 antispreco Daniela Caracciolo , Vice Direttore Direzione regionale Agricoltura e Cibo – Regione Piemonte

, Vice Direttore Direzione regionale Agricoltura e Cibo – Regione Piemonte Angela Costa , Settore Politiche del Cibo – Regione Piemonte

, Settore Politiche del Cibo – Regione Piemonte Gianluca Cornelio , Direttore Generale del CAAT – Centro Agro Alimentare Torino

, Direttore Generale del CAAT – Centro Agro Alimentare Torino Vittorio Rovetta , Presidente Fedagro Torino

, Presidente Fedagro Torino Gianluca Ciampalini, Head of Key Accounts Italia Too Good To Go

A portare il punto di vista della ristorazione saranno inoltre Alessandra Ingenetti, Lady Chef Provincia Granda, e Daniela Ucheddu dell’Associazione Provinciale Cuochi della Mole.

Durante il confronto si affronteranno alcune domande chiave: quanto la cultura antispreco è entrata davvero nel mondo della ristorazione? I ristoratori sono oggi formati su questi temi? E quanto la filiera collabora realmente per ridurre le eccedenze?

Non un evento celebrativo, ma un momento di verifica sui dieci anni della legge antispreco e sulle sfide future della filiera agroalimentare.

Chi desidera partecipare può registrarsi gratuitamente al seguente link: https://horecaexpo.it/118102/simona-riccio