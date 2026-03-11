 / Eventi

Eventi | 11 marzo 2026, 09:25

Spreco alimentare: a Horeca Expoforum Torino il confronto sui 10 anni della Legge 166

Il 15 marzo istituzioni, filiera agroalimentare e innovazione a confronto sulla legge antispreco

Nel 2026 la Legge 166/2016 compie dieci anni. Una normativa che ha segnato un passaggio importante per il nostro Paese, trasformando il recupero delle eccedenze alimentari da gesto volontario a sistema normativo strutturato, semplificando le donazioni e promuovendo una gestione più responsabile del cibo lungo tutta la filiera.

Proprio a questo tema sarà dedicato il panel “Legge 166: 10 anni contro lo spreco. E adesso?”, in programma sabato 15 marzo dalle 17.00 alle 18.30 nell’ambito di Horeca Expoforum, al Lingotto Fiere di Torino.

A condurre l’incontro sarà Simona Riccio, founder del progetto Parla Con Me® e digital strategist specializzata nella comunicazione della filiera agroalimentare.

Il panel sarà l’occasione per fare il punto sull’impatto concreto della normativa e sulle sfide ancora aperte nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare.

Tra i relatori:

  • Maria Chiara Gadda, vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria della Legge 166/2016 antispreco
  • Daniela Caracciolo, Vice Direttore Direzione regionale Agricoltura e Cibo – Regione Piemonte
  • Angela Costa, Settore Politiche del Cibo – Regione Piemonte
  • Gianluca Cornelio, Direttore Generale del CAAT – Centro Agro Alimentare Torino
  • Vittorio Rovetta, Presidente Fedagro Torino
  • Gianluca Ciampalini, Head of Key Accounts Italia Too Good To Go

A portare il punto di vista della ristorazione saranno inoltre Alessandra Ingenetti, Lady Chef Provincia Granda, e Daniela Ucheddu dell’Associazione Provinciale Cuochi della Mole.

Durante il confronto si affronteranno alcune domande chiave: quanto la cultura antispreco è entrata davvero nel mondo della ristorazione? I ristoratori sono oggi formati su questi temi? E quanto la filiera collabora realmente per ridurre le eccedenze?

Non un evento celebrativo, ma un momento di verifica sui dieci anni della legge antispreco e sulle sfide future della filiera agroalimentare.

Chi desidera partecipare può registrarsi gratuitamente al seguente link: https://horecaexpo.it/118102/simona-riccio

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium