Atlantis program, l'alta formazione internazionale approda negli ospedali di Torino

L'Atlantis Program, alta formazione internazionale, approda negli ospedali di Torino. E' terminata l'esperienza formativa di 10 studenti provenienti da diversi stati americani partecipanti

al prestigioso Atlantis Program. I giovani studenti, età media 20 anni, sono stati ospiti per due settimane all'ospedale San Giovanni Bosco e al Martini di Torino. Qui hanno avuto l'opportunità di vedere dall'interno come si svolgono le attività dei reparti di eccellenza dei rispettivi ospedali e come lavorano i professionisti piemontesi.



L' Atlatis Program è, infatti, un programma di osservazione ospedaliera per studenti iscritti a corsi preparatori alla facoltà di medicina e alle altre facoltà del settore sanitario, neolaureati e studenti di

medicina. La missione di lungo periodo di Atlantis è favorire la collaborazione e la condivisione della conoscenza tra le università americane, i futuri professionisti americani del settore sanitario

ed i sistemi sanitari mondiali. I programmi di Atlantis sono strettamente di osservazione in ambito medico-sanitario.



L’ASL Città di Torino ha siglato un accordo quinquennale con la St. Mary’s Institute for Educational Excellence LLC con sede a Phoenix - Stati Uniti, diventando così partner del programma Atlantis.

l programma Atlantis si articola in due sessioni: estiva (da metà maggio ad inizio agosto) e invernale (da metà dicembre a fine gennaio), che si è appunto conclusa in questi giorni.

Con l'obiettivo di poter rendere un servizio utile all’ASL, Atlantis, grazie alla stessa convenzione, si impegna ad offrire corsi di inglese al personale dell’ASL Città di Torino.



La missione primaria, condivisa da Atlantis e dall'ASL Città di Torino, è quella di creare forme di collaborazione e relazione tra i sistemi sanitari degli Stati Uniti e dell’Italia. Il raggiungimento di

questo obiettivo passa attraverso esperienze formative, culturali ed educative di grande arricchimento e di trasformazione personale. Gli studenti commentano: "Torino ci ha stupiti per la sua bellezza e accoglienza. L'esperienza negli ospedali della Città è stata arricchente e memorabile".



Carlo Brennan, Vice Presidente Atlantis, dichiara: "È per noi un grande motivo di soddisfazione aver avviato la partnership con l’ASL Città di Torino e con gli ospedali Martini e S. Giovanni Bosco. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Dott. Carlo Picco, al Dott. Michele Morandi, alla Dott.Ssa Antonella Carcieri, al Dott. Andrea Giovanni Campobasso e alla Dott.ssa Patrizia Spadone per la collaborazione e il supporto determinante nel rendere possibile questa iniziativa."

Carlo Picco, direttore Generale ASL Città di Torino conclude: "Siamo molto soddisfatti di questa prima sessione. Ringraziamo gli studenti e l'istituto che ha scelto i nostri ospedali e aspettiamo

i prossimi giovani che arriveranno a Torino. "