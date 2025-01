Stradale, nel 2024 rilevate 144mila infrazioni. Decurtati 185.369 punti dalle patenti

Quasi 144mila infrazioni rilevate e quasi 260mila persone controllate (120mila i veicoli). Sono alcuni dei risultati dell'attività della polizia stradale svolte nel 2024, per quanto riguarda il Piemonte e la Valle d’Aosta, in un territorio che include 2.082 km di autostrade e i trafori internazionali del Frejus e del Monte Bianco.

Controlli e accertamenti

Nel corso dell’anno, 45.264 pattuglie hanno effettuato controlli su 259.266 persone e 120.443 veicoli (di cui 48.807 mezzi pesanti e 1.294 autobus). Contestate 143.964 infrazioni, tra cui 18.136 per eccesso di velocità. Sono stati inoltre ritirate 4.036 patenti di guida e 4.053 carte di circolazione. Decurtati 185.369 punti patente, sequestrati 846 veicoli per confisca.

Tra i conducenti sottoposti a controlli, 1.390 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre su circa 300 controllati per uso di sostanze stupefacenti, 93 sono stati sanzionati.

Incidenti stradali

Nel 2024, la Stradale ha rilevato 4.656 incidenti (3.524 in autostrada e 1.132 su viabilità ordinaria), tra cui 26 incidenti mortali con 28 vittime (-32% rispetto al 2023) e 1.371 incidenti con feriti, che hanno coinvolto 2.047 persone (+8% rispetto al 2023).

Polizia giudiziaria e controlli agli esercizi pubblici

L’attività di polizia giudiziaria ha portato a 59 arresti o fermi e 1.544 denunce in stato di libertà. Sono stati controllati 563 esercizi pubblici, tra cui autofficine, autorivendite, autoscuole, carrozzerie e autodemolizioni. Di questi, 16 sono risultati abusivi; 292 irregolari, con 387 infrazioni amministrative e 59 di rilevanza penale.

Educazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione, con progetti come “Icaro” e “Bici Scuola”. Le iniziative hanno raggiunto 29.300 studenti in oltre 230 scuole di Piemonte e Valle d’Aosta, impegnando 527 operatori su 319 giornate didattiche.