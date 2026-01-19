Un petardo gli esplode in mano, bambino di 10 anni in codice rosso al Regina Margherita

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, poco prima delle ore 18 in via Pellizza da Volpedo dove si è verificato lo scoppio di un petardo. Un bambino di origine straniera di 10 anni è rimasto ferito ad una mano.

Al Regina Margherita in codice rosso

Il personale sanitario dell'ambulanza lo ha trasportato al Regina Margherita per la gravità della ferita riportata alla mano destra e anche al volto e alle gambe: il piccolo non è in pericolo di vita ma si tratta comunque di un codice rosso, tanto che sarà necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ancora da chiarire la dinamica che ha provocato l'incidente.