Cronaca | 19 gennaio 2026, 20:07

Un petardo gli esplode in mano, bambino di 10 anni in codice rosso al Regina Margherita

Il piccolo non è in pericolo di vita, ma la ferita è stata grave

Foto generica d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, poco prima delle ore 18 in via Pellizza da Volpedo dove si è verificato lo scoppio di un petardo. Un bambino di origine straniera di 10 anni è rimasto ferito ad una mano. 

Al Regina Margherita in codice rosso

Il personale sanitario dell'ambulanza lo ha trasportato al Regina Margherita per la gravità della ferita riportata alla mano destra e anche al volto e alle gambe: il piccolo non è in pericolo di vita ma si tratta comunque di un codice rosso, tanto che sarà necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ancora da chiarire la dinamica che ha provocato l'incidente.

redazione

