 / Attualità

Attualità | 23 gennaio 2026, 13:43

Emergenza freddo, la Croce Rossa lancia una raccolta straordinaria di coperte

Sabato 31 gennaio volontari pronti a ricevere donazioni per proteggere i senza dimora dal gelo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Per proteggere chi non ha un riparo dalle rigide temperature invernali, la Croce Rossa - Comitato di Torino promuove una raccolta straordinaria di materiali termici.

L'appuntamento è per sabato 31 gennaio, dalle 14 alle 18, nella sede torinese di via Bologna 171. Chiunque desideri offrire il proprio contributo può donare coperte, piumoni e sacchi a pelo in buono stato. Tutto il materiale sarà consegnato tempestivamente dalle Unità di Strada alle persone senza dimora durante i servizi notturni, fornendo una protezione vitale contro il gelo. Ogni singola donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà per chi vive in condizioni di estrema fragilità.

L'appuntamento per la consegna dei materiali è dunque fissato per l’ultimo sabato di gennaio, dove i volontari e le volontarie della Croce Rossa saranno pronti ad accogliere le donazioni. Per maggiori informazioni torino@cri.it.

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium