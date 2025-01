Dieci nuovi alberi nel Giardino dei Giusti: così Nichelino onora il Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio, dalle ore 10, per la ricorrenza della Giornata della Memoria, presso "il Giardino dei Giusti" di Nichelino in via del Pascolo si terrà la cerimonia di piantumazione di dieci nuovi alberi, che verranno dedicati ad altrettanti Giusti e Giuste. Durante l'evento, alcune classi delle scuole nichelinesi leggeranno le biografie di queste figure.

Dalla Guernica alla Pace

Sempre lunedì 27, dalle 13.30 alle 16.30, Flash Mob nei luoghi simbolo di Nichelino a cura della Ludoteca comunale La Bottega dei sogni e dello Spazio bambine e bambini aranciolimonemandarino, organizzato insieme alla classe III B della scuola primaria Don Milani:

13.30 Murale di Primo Levi in piazza Dalla Chiesa;

14.30 Giardino dei Giusti in via del Pascolo;

15.30 Palazzo comunale in piazza Di Vittorio;

16.30 Scuola primaria Don Milani in via Kennedy 30.

Per informazioni: 011 6819620 / 636 – ludoteca@comune.nichelino.to.it