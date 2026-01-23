Stop agli incendi, transenne attorno all’ex edicola di Porta Palazzo

E’ stata messa in sicurezza l’area attorno l’ex edicola di corso Regina Margherita angolo piazza della Repubblica, a Porta Palazzo.

Nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, a seguito delle numerose segnalazioni di incendi appiccati da alcuni senzatetto per scaldarsi, la Polizia locale è intervenuta con Amiat per un sopralluogo che si è rivelato subito decisivo.

Posizionate transenne dai vigili

I vigli hanno posizionato delle transenne per evitare l’accumulo di rifiuti nell’area e prevenire, così, il sorgere di nuovi dormitori e roghi potenzialmente molto pericolosi. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, l’area è risultata libera da occupazioni.