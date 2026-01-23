Sul Torinese maltempo nel weekend con neve anche a bassa quota e piogge

Fine settimana caratterizzato dal passaggio di rapide perturbazioni, con neve fino in pianura e piogge ma non continue come il fine settimana passato. Migliora da lunedì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 23 a domenica 25 gennaio.

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate a partire da oggi pomeriggio fino a domenica mattina con temporanee pause sulle Alpi che scenderanno fino ai fondovalle. Pioggia mista anche a neve in pianura su settori orientali e alessandrino oggi, piogge irregolari altrove ma non è escluso che faccia qualche fiocco.

Neve fino in pianura tra sabato sera e domenica notte su cuneese, su torinese dovrebbe essere per lo più pioggia.

Temperature sotto la media del periodo, con massime in pianura non oltre i 4/5 °C e minime tra -1/+1 °C.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, aumento del vento sulle Alpi da domenica sera.

Da lunedì 26 gennaio.

Temporaneo miglioramento ma in un contesto ancora di atmosfera instabile, per cui ci aspettiamo il passaggio di altre perturbazioni, di cui la prima probabilmente tra martedì e mercoledì porterà altra neve fino al piano. Evoluzione ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti. L'unica quasi certezza è che le temperature saranno ancora sotto la media, tranne martedì in cui ci sarà una temporanea risalita.

