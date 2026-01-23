Sgombero ex piscina Sempione, 20 le persone denunciate

Ieri mattina è iniziata una operazione di sgombero e messa in sicurezza dell’area della ex piscina Sempione. La Città, che detiene la proprietà dello spazio, è intervenuta in modo più strutturale per renderlo inaccessibile, in attesa del futuro intervento di riqualificazione.

Operazione congiunta delle forze dell'ordine

Sul posto i tecnici della Città, i servizi sociali e la Polizia Locale con diverse pattuglie, insieme a un dispositivo di forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza – ad Amiat e Asl. La Polizia di Stato ha svolto un controllo delle diverse aree, censito e identificato le persone presenti all’interno. Gli occupanti hanno ricevuto la proposta di aiuto per una presa in carico sociale o sanitaria da parte dei servizi sociali della Città. Tra le persone censite tra tutte le varie persone presenti tra tutte le varie strutture delle ex piscine, quattro hanno deciso di avvalersi dell’aiuto offerto a tutti dai servizi sociali.

20 le persone denunciate

La Polizia di Stato ha identificato 28 persone, 20 delle quali sono state già denunciate in stato di libertà per il reato di invasione di terreni e edifici. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati in Ufficio per la valutazione della loro posizione sul territorio nazionale.

Rafforzamento delle recinzioni

Una volta liberata l’area, i mezzi di cantiere hanno iniziato la demolizione di alcune costruzioni esistenti ormai inagibili, mentre una terza struttura è stata chiusa all’esterno con lastre di acciaio rinforzate. Si provvederà anche ad un rafforzamento delle recinzioni interne mentre gli operatori di Amiat stanno provvedendo alla pulizia dell’area e alla rimozione dei rifiuti.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva degli indagati.