Furto di trucchi e profumi per 245mila, oltre a frode su carta carburante: nei guai 25enne

Frode su carta carburante e un furto di cosmetici per un valore di 245mila euro. Per questo, negli scorsi giorni, un romeno di 25 anni è stato fermato e messo agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato con l'accusa di indebito utilizzo e falsificazione di carte di pagamento, nonché di furto aggravato.



Transazioni anomale su carta di credito

Nello specifico le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Torino, hanno preso il via da una segnalazione pervenuta a maggio 2025 dall’Ufficio Antifrode di una società operante nel settore dei carburanti. Questa ha comunicato di aver registrato una serie di transazioni anomale nel Torinese, mediante l’utilizzo di una carta carburante associata a un veicolo di servizio in uso a un Commissariato della provincia di Bari.



Furto da 245mila euro

Durante le indagini gli agenti hanno scoperto che il 25enne romeno era coinvolto in un furto aggravato, commesso nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2025, in una profumeria del centro cittadino. Nel corso dell'azione sono stati portati via profumi e altri prodotti per un valore complessivo di circa 245.000 euro. L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza del negozio, oltre a quelle di ulteriori impianti pubblici e privati, hanno consentito di individuare elementi utili all’identificazione di uno degli autori del reato.

Durante la perquisizione fatta a novembre 2025, l'uomo è stato trovato in possesso di numerose card clonate, nonché di apparecchiature elettroniche artigianali del tipo “skimmer” e di ulteriore materiale ritenuto idoneo alla clonazione di carte di pagamento.