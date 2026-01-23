Due camion si ribaltano sulla Torino-Aosta: autostrada A5 chiusa

Tremendo scontro questa mattina alle 7.30 sull'autostrada A5 Torino - Aosta, tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione del capoluogo valdostano all'altezza di Foglizzo. Nel sinistro sono coinvolti due autocarri che, a seguito dell'impatto, si sono entrambi ribaltati sul fianco.

Ferito lieve

Fortunatamente nello scontro è rimasta ferita solo un autotrasportatore in modo lieve, che è stata portato in codice verde all'ospedale di Chivasso. Pesanti i disagi al traffico: al momento autostrada A5 risulta chiusa al traffico nel tratto, per permettere l'intervento dei soccorritori e la pulizia della carreggiata.

Nello scontro i due mezzi hanno perso sull'asfalto il contenuto del rimorchio, dalle scatole alle cassette di plastica: presumibilmente uno dei due camion era condotto da un ambulante, che stava andando a partecipare ad un mercato.

Sul posto la Polizia Autostradale.