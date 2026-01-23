Operazione panchine, in Circoscrizione 7 via a una ventina di sostituzioni

Un piccolo ma significativo intervento per il territorio: l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 ha recentemente sostituito circa una ventina di panchine, garantendo così il ripristino di spazi pubblici fondamentali per la cittadinanza.

L’iniziativa, mirata a migliorare la fruibilità delle aree urbane, ha interessato punti strategici del quartiere, tra cui piazza Fontanesi e il tratto lungo il Po Antonelli, consentendo a cittadini e visitatori di godere nuovamente di spazi comodi e sicuri per sostare.

Secondo quanto comunicato dalla Circoscrizione, la manutenzione e il rinnovo delle panchine rientrano in un più ampio programma di cura del decoro urbano e di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere le piazze e le passeggiate più accoglienti e fruibili per tutti.