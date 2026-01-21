Creatività come linguaggio comune, 16 incontri creativi per adolescenti

Sedici incontri gratuiti dedicati all’espressione creativa e alla costruzione di nuovi legami tra pari. È la proposta dell’associazione culturale Gliacrobati, che lancia un nuovo percorso rivolto a giovani adolescenti delle Circoscrizioni 6 e 7 nell’ambito del progetto “Lè(é)gami. Piccoli intrecci di comunità”.

Il ciclo di appuntamenti si svolgerà tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 19, presso la sede della Galleria d’arte Gliacrobati in via Luigi Ornato 4. Il primo incontro è in programma per mercoledì 18 febbraio 2026.

A guidare il percorso saranno le arteterapeute Simona Ambrosini e Alessia Degliangeli, che accompagneranno i partecipanti in un’esperienza di esplorazione creativa attraverso linguaggi espressivi non verbali. L’obiettivo è offrire ai ragazzi uno spazio sicuro e accogliente in cui raccontarsi, sperimentare e condividere il proprio vissuto emotivo, lontano dalle logiche performative e dal giudizio.

Gli incontri mirano in particolare a favorire nuove modalità di espressione delle emozioni, far emergere il proprio mondo interiore attraverso la creatività e rafforzare le relazioni tra coetanei, promuovendo connessioni autentiche e senso di appartenenza alla comunità.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione. Le adesioni possono essere inviate via email all’indirizzo info@gliacrobati.com oppure telefonando al 345 4806764.