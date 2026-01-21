Oltrepò senza area cani, i residenti restano a bocca asciutta

Niente area cani (almeno per il momento) in zona Oltrepò. E' quanto ha risposto, con una nota, l'assessore al Verde di Palazzo Civico, Francesco Tresso, in risposta all'interpellanza presentata dai consiglieri della Lega della Circoscrizione 7, Daniele Moiso e Daniela Rodia.

Il servizio Opere del Verde, infatti, non ha in corso né in previsioni appalti di manutenzione straordinaria che consentirebbero di effettuare l'intervento richiesto in tempi brevi. Una doccia gelata per il borgo. "Un vero peccato - replicano i consiglieri -, perché l'area, ad alta frequentazione di cani e proprietari, è da tempo una richiesta dei residenti del quartiere".