Manifesti strappati a Moncalieri. "Gesto grave e antidemocratico": il centrodestra presenterà denuncia

Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega denunciano con fermezza quanto avvenuto in questi giorni di campagna elettorale a Moncalieri, dove numerosi manifesti elettorali sono stati strappati dai tabelloni pubblici dedicati alla propaganda.

"Un gesto grave, vile e profondamente antidemocratico, che rappresenta un attacco non soltanto alle forze politiche coinvolte, ma al libero confronto democratico e al rispetto delle regole civili che devono caratterizzare ogni competizione elettorale", sottolineano in una nota i consiglieri comunali Pier Alessandro Bellagamba per Forza Italia e Cristiano Monticone per Fratelli d'Italia, insieme ai segretari cittadini Alessandro Benvenuto per la Lega, Mario Sacino per Forza Italia ed Emanuele Comba per Fratelli d'Italia..

“Chi pensa di intimidire o ostacolare il confronto politico con questi comportamenti dimostra soltanto debolezza e scarso rispetto delle istituzioni e dei cittadini”, dichiara il candidato sindaco Maurizio Fontana. “Noi continueremo la nostra campagna elettorale tra la gente, con serietà, proposte e rispetto democratico”.

Le forze del centrodestra annunciano inoltre che verrà presentata formale denuncia alle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili di questi episodi.