Nichelino e trasporti, la richiesta di Forza Italia: "Ripristinare la linea 35 fino alle Molinette"

Al tour "Nichelino cambia passo", voluto dall'assessore Francesco Di Lorenzo e dal sindaco Giampiero Tolardo, per far conoscere le novità in arrivo sul tema dei trasporti e raccogliere le richieste dei cittadini, ha replicato Forza Italia con un incontro durante il quale gli esponenti del territorio hanno parlato delle criticità esistenti e di come risolverle.

"Ripristinare il percorso originario del 35"

"È necessario ripristinare con urgenza il percorso originario della linea 35 che collega Nichelino a Torino: è una richiesta chiara, che arriva dal territorio e dai cittadini, in particolare dalle persone più fragili e da chi non può spostarsi autonomamente in auto. Al centro c’è un diritto fondamentale: quello alla mobilità, soprattutto quando si tratta di raggiungere un presidio sanitario di primaria importanza come l’ospedale Molinette", ha dichiarato il senatore Roberto Rosso, vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e segretario provinciale del partito a Torino.

"La modifica del tragitto — ha rimarcato Rosso — ha creato difficoltà evidenti per residenti, lavoratori e utenti del servizio, soprattutto per anziani, persone con disabilità e cittadini che devono raggiungere con facilità le strutture sanitarie della Città della Salute. Costringerli a interscambi o a percorsi più lunghi e complessi significa rendere più difficile l’accesso a servizi essenziali. Confidiamo quindi che il Comune di Torino e GTT individuino rapidamente una soluzione capace di rispondere alle esigenze reali del territorio".

Raccolte oltre 1000 firme

"Abbiamo raccolto oltre 1.000 firme di cittadini che chiedono il ripristino del percorso originario della linea 35", ha sottolineato Alberto Basile, segretario di Forza Italia Nichelino. "Oggi i mezzi proseguono lungo via Onorato Vigliani fino a via Artom, terminando il proprio tragitto con una presenza di passeggeri molto ridotta: un segnale evidente dello scarso utilizzo della tratta finale. Questo dato dimostra come l’attuale configurazione non risponda pienamente ai bisogni della comunità".

"A ciò si aggiunge un ulteriore elemento — ha proseguito Basile — il ritorno del mercato rionale nell’area di piazza Bengasi renderà ancora meno utilizzate alcune fermate dell’attuale percorso, con il rischio concreto di trasformarle in fermate pressoché deserte. È quindi necessario ripensare il servizio partendo dalle necessità quotidiane dei cittadini".

"Basta disagi per raggiungere gli ospedali"

"Questo cambio di tragitto sta creando disagi significativi per molti cittadini di Moncalieri e Nichelino, che utilizzavano la linea 35 per raggiungere direttamente l’area delle Molinette e le strutture sanitarie collegate. Le oltre mille firme raccolte rappresentano un segnale forte e chiaro: la comunità chiede un trasporto pubblico più efficiente, equo e vicino ai bisogni delle persone, tutelando soprattutto le fasce più fragili della popolazione", ha concluso il capogruppo di Forza Italia al Comune di Moncalieri Pier Bellagamba.