Moncalieri, dal 26 gennaio tornano gli appuntamenti con "Castello segreto"

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che già nel mese di aprile aveva registrato il tutto esaurito fino a settembre per un totale di più di 2.000 visitatori nell’arco dell’anno (+10% rispetto al 2023), è stato confermato anche per il 2025 “Castello Segreto” il format degli Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri che, ogni quarta domenica del mese, accompagna il pubblico alla scoperta degli spazi aulici della residenza normalmente non accessibili poiché parte del cuore strategico della Caserma “Serranti” dell’Arma dei Carabinieri.

Alla scoperta degli spazi segreti

Il percorso è ideato per approfondire aspetti del Castello che permettono di integrare la normale visita museale, offrendo così la possibilità di beneficiare di un’offerta di scoperta a 360° della residenza con focus sull’architettura e sul parco, entrando poi nelle sale degli appartamenti reali oggi in consegna al Comando del 1° Reggimento “Piemonte” come l’appartamento detto “Nuovo” di Sua Maestà al piano terra o le camere private dei giovani Principi al piano nobile. Dalla storia più antica a quella più recente, passando per i personaggi e le vicende che li hanno visti protagonisti.

Ogni data sarà inoltre dedicata a un tema da approfondire insieme ai rievocatori di “Le vie del tempo” che con i loro abiti storici ci faranno rivivere giorni lontani. L’esperienza di visita si conclude con un momento di degustazione di due prodotti della nostra tradizione: il cioccolato e il vermouth. Grazie alla sponsorship di Chazalettes e a quella di Pfatish e ChocoStory, il pubblico potrà assaggiare la storica ricetta del “Vermouth della Regina”, nella sua versione bianca e rossa, ideata in omaggio alla Regina Margherita e due versioni della tipica pralina torinese, il gianduiotto. Il progetto è realizzato grazie alla disponibilità del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” e al sostegno del Comune di Moncalieri.

Il calendario

26 gennaio | Merende a Corte Tazzine, alzatine, cioccolatiere e teiere per una "infusione" nella tradizione delle ricche merende a Corte. Dai profumati té delle Indie alle corroboranti cioccolate in tazza accompagnate dai "bagnà" e dolci tipici, un viaggio nel tempo per parlare di dolci e dolci momenti.

23 febbraio | La tradizione del Carnevale Nel pieno fervore dei festeggiamenti del Carnevale, scopriamo insieme la lunga tradizione di maschere e spettacoli del Piemonte, con balli, feste e la storia della celeberrima Caramella Gianduja.

23 marzo | Lutto, usi e costumi Il periodo di Quaresima porta con sé riflessioni profonde e particolarmente sentite legate ai lutti in famiglia, come quelli profetizzati da Don Bosco e che colpirono l'infanzia della Principessa Maria Clotilde influenzandone profondamente la vita.

27 aprile | Le tradizioni Pasquali a Corte Dalla storica tradizione della lavanda dei piedi all'usanza delle uova, che fossero di cioccolato o di oro e preziosi, come quelle del celebre orafo francese Fabergé, la Pasqua celebrata a Corte era un'occasione di festa tutta da scoprire.

25 maggio | Tecniche antiche di preparazione dei distillati I profumi delle erbe d'alta montagna ci trasportano nell'alchemico mondo della preparazione dei distillati per riscoprire le tradizionali tecniche di infusione per ritrovare i sapori autentici di una volta.

22 giugno | La moda femminile tra Otto e Novecento Tra ventagli, aigrette e altri curiosi accessori che impreziosivamo gli abiti di nobili e borghesi, faremo un viaggio nel tempo per riscoprire gli usi e i costumi della moda femminile Belle Époque.

27 luglio | Le reali villeggiature Con la bella stagione le residenze, con i loro verdi parchi, si trasformavano in luoghi di piacere e socialità; una giorni giornata per rivivere giochi, svaghi e passatempi della Corte nei mesi estivi.

31 agosto | Militari a Moncalieri La presenza dei Carabinieri nel Castello è lo spunto per approfondire la lunga transizione da residenza reale a caserma militare, dall'istituzione di un ospedale durante la Grande Guerra fino all'insediamento dell'Arma.

28 settembre | La moda maschile tra Otto e Novecento Tra bastoni, cappelli e altri curiosi accessori che contraddistinguevano l'uomo nella società, faremo un viaggio nel tempo per riscoprire gli usi e i costumi della moda maschile Belle Époque.

26 ottobre | Maria Laetitia, una Principessa all'avanguardia Appassionata di moda e automobili, la Principessa Maria Laetitia Napoleone fu icona di stile ed eleganza incarnando lo spirito della modernità tipico dei suoi tempi di cui si conserva ancora oggi memoria nelle sale del Castello di Moncalieri.

23 novembre | Cerimonie e grandi ricevimenti La celebrazione di un matrimonio reale al Castello, nel 1914, è occasione per abbandonarsi ai fasti della Corte e ai ricchi menù creati dagli chef dei regi palazzi in occasione di compleanni, matrimoni e grandi ricevimenti.

28 dicembre | Natale a Corte Dall'antica tradizione dello zapato a quella dell'albero decorato, voluto per la prima volta in Italia dalla Regina Margherita per il Palazzo del Quirinale, vivremo lo spirito natalizio con gli usi e i costumi di Corte.

Per orari, prezzi ed ulteriori info: amicicastellomoncalieri@gmail.com