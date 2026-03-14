Cantieri stradali ed edili senza misure di sicurezza e manutenzione: nei guai i titolari delle aziende e blocco dei lavori

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Ivrea, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Torino, hanno effettuato controlli all'interno di alcuni cantieri edili nella zona del Canavese. Numerose le violazioni che sono state scoperte, soprattutto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Sono stati segnalati alla Procura di Ivrea due titolari di aziende edili, mentre sono state fatte multe per circa 9mila euro. In particolare, all’interno di un cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di Ivrea si è scoperto l'uso di attrezzature con scarsa manutenzione (e quindi a rischio per chi le usa). Inoltre, non erano statae applicate le misure per difendere gli operai dal rischio elettrico. Nel Comune di Pont Canavese, invece, è stato ispezionato un cantiere stradale in cui il datore di lavoro aveva dato agli operai un escavatore senza i requisiti minimi di manutenzione e senza aver posizionato la segnaletica di sicurezza per gli automobilisti in transito.



Per entrambi i cantieri è stato ordinato di ripristinare le condizioni di sicurezza, fissando la ripresa delle lavorazioni soltanto quando tutte le prescrizioni saranno rispettate.