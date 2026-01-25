Bus troppo grandi in collina e rischio incidenti? Gtt: "La colpa è della malasosta delle auto"

Mezzi troppo ingombranti sulla linea bus 78? Il tema approda in Circoscrizione 7 e accende il dibattito sulla sicurezza lungo Strada Mongreno e Strada Cartman.

La questione è stata sollevata con un’interpellanza presentata dalle consigliere Maria Claudia Gianotto (Gruppo Misto di Maggioranza) e Francesca De Coll’ (Forza Italia), che hanno chiesto chiarimenti sull’idoneità dei mezzi impiegati su un percorso collinare caratterizzato da carreggiate strette, curve accentuate e visibilità ridotta.

Cosa non funziona

Nel documento, le consigliere segnalano come il bus attualmente utilizzato risulti, secondo numerosi residenti, poco compatibile con le caratteristiche delle strade, con criticità ulteriormente aggravate dalla scarsa manutenzione del verde, che restringerebbe la carreggiata e limiterebbe la visibilità, aumentando i rischi per autobus, automobilisti, ciclisti e pedoni.

Alla richiesta di chiarimenti ha risposto Gtt, precisando che la linea 78 è gestita da Cavourese con mezzi conformi al capitolato di gara, che prevede l’impiego di veicoli di lunghezza compresa tra 7,5 e 8,5 metri. Il mezzo ordinariamente utilizzato è il minibus Iveco Daily da 7,40 metri.

"Eventuali utilizzi occasionali di veicoli leggermente più lunghi - precisa Gtt in una nota -, sono legati esclusivamente alla necessità di garantire la continuità del servizio in momenti di criticità, evitando la soppressione delle corse su una linea che presenta caratteristiche di isolamento funzionale. In ogni caso, i mezzi restano sempre entro i limiti previsti dal capitolato".

Il fattore (mala)sosta

Secondo l’azienda, inoltre, non risultano limiti di massa o sagoma sulle strade interessate tali da impedire il transito degli autobus. Le principali difficoltà operative non sarebbero legate alle dimensioni dei mezzi, bensì a fattori esterni, in particolare alla sosta irregolare di veicoli privati, soprattutto nella parte bassa di strada Cartman, che costringerebbe gli autobus a manovre più ampie e complesse.

Allo stato attuale, non esistono alternative di percorso praticabili in grado di garantire un adeguato livello di servizio e conferma la propria disponibilità a valutare eventuali proposte avanzate dalla Circoscrizione.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della 7, Luca Deri, che assicura attenzione costante: “Stiamo monitorando la situazione insieme alla Polizia Municipale e all’assessorato. Non è un tema semplice, ma vogliamo evitare danni ai mezzi pubblici e privati e garantire la sicurezza”.