A Moncalieri 26 volontari si occuperanno del decoro urbano di Borgo San Pietro

Il patto civico è stato sottoscritto non a caso nella sala matrimoni del Comune, quasi a voler sigillare un impegno d'amore nei confronti della città. A Moncalieri il sindaco Paolo Montagna ha dato l'avvio per l’anno 2025 ad una sperimentazione che, partendo da Borgo San Pietro, potrà essere estesa ad altre realtà.

L'impegno dei volontari per il decoro urbano

Nell’atto di approvazione del progetto di intervento “Vivere Bene a Borgo San Pietro”, elaborato e proposto da un gruppo di cittadine e cittadini, Moncalieri ha inserito questa iniziativa nella cornice delle azioni volte a promuovere, garantire e migliorare il benessere e lo stato di salute psico-fisico dei propri cittadini mediante azioni concrete.

Azioni che sono collegate in particolare all’adesione della Città al Manifesto “La salute nelle Città: bene comune”, promosso dall’Health City Institute ove sono illustrate le azioni prioritarie che ogni centro urbano deve adottare per migliorare lo stile di salute e di vita dei cittadini; all’approvazione dell’accordo di programma sottoscritto tra la Città, Asl TO 5 e Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia nell’ambito del “Progetto Piazza Bengasi e dintorni” promosso dalla Regione Piemonte. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana e comunitaria per la salute collettiva dedicato allo sviluppo di interventi nell’area di Borgo San Pietro, piazza Bengasi e dintorni.

Gli altri obiettivi che si prefigge l'iniziativa

L'obiettivo di questa iniziativa mira alla cura dell’ambiente e degli spazi pubblici di Borgo San Pietro, alle relazioni di prossimità, alla promozione delle pratiche del buon abitare, del buon vicinato, anche a livello condominiale, alla promozione dell’educazione alla partecipazione civica collaborativa e alla promozione della salute e del benessere, attraverso azioni sociali, culturali ed artistiche.

Tra i sottoscrittori anche una signora di 90 anni, a conferma di come l'impegno civico sia molto sentito anche tra le persone anziane. Francesco Maltese (coordinatore della Scuola di Quartiere Borgo San Pietro) e la Fondazione Dravelli sono stati tra i principali promotori dell'iniziativa, che ha trovato subito l'adesione della Città. Il sindaco Montagna e l'assessora Antonella Parigi hanno parlato di "un progetto valoriale, che va spiegato con un modello e un esempio da trasmettere ai ragazzi e alle nuove generazioni. Poi l'assessore alla Partecipazione civica collaborativa Antonella Parigi sottolinea come la ricerca della felicità è anche quella di prendersi cura della comunità e occuparsi dei giovani".

Per informazioni: pattocivico.borgosanpietro@gmail.com - Cellulare / WhatsApp 333 43 13 976.