Uno specchio per rendere più sicuro l’incrocio tra corso Lanza e via Argonne

Un intervento semplice ma efficace per incrementare la sicurezza stradale nella Circoscrizione 8. I consiglieri della Lega, Claudia Amadeo, Gerardo Mancuso e Stefano Delpero, hanno presentato una mozione per valutare l’installazione di uno specchio convesso all’incrocio tra corso Lanza e via Argonne, punto segnalato da cittadini e residenti del precollina come particolarmente pericoloso.

La mozione sottolinea come la scarsa visibilità in quel tratto aumenti il rischio di incidenti, mettendo a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni. "L’installazione dello specchio - spiega Amadeo -, rappresenterebbe una soluzione semplice, economica ed efficace, capace di migliorare immediatamente la sicurezza di chi transita".

“Un punto davvero molto pericoloso - aggiunge il consigliere di “Torino Bellissima” Matteo Tabasso -. Il quartiere chiede risposte concrete e interventi rapidi, e questo è uno di quelli che può fare la differenza nella vita quotidiana delle persone”.