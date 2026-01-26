Meteo: ancora maltempo a metà settimana, poi tregua

Pausa temporanea tra oggi e domani mattina, poi dal pomeriggio la perturbazione più intensa di questo periodo porterà ancora piogge e nevicate anche a bassa quota fino a mercoledì pomeriggio. Tregua a seguire e rialzo delle temperature, anche se nelle norma del periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 26 gennaio, cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature in leggero rialzo con massime comprese tra 8 e 9 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, inizialmente poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento. Dal pomeriggio prime precipitazioni nevose fino ai fondovalle su Alpi occidentali. Le precipitazioni si estenderanno gradualmente in serata a tutto il Nord Ovest, con nevicate diffuse su tutto l'arco alpino e piogge anche mista a neve sulle pianure. Precipitazioni che dureranno fino alla mattina, primo pomeriggio di mercoledì, esaurendosi a partire da ovest verso est.

Temperature in diminuzione a causa del maltempo, con massime comprese tra 5 e 7 °C e minime tra -1 e 2 °C su pianure. Venti deboli variabili ma in prevalenza dai settori settentrionali.

Da giovedì 29 gennaio. Tempo in miglioramento e temperature in risalita. Possibili nebbie al mattino. Situazione che dovrebbe rimanere invariata fino al fine settimana.

