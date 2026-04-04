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Cronaca | 04 aprile 2026, 10:37

Suk di via Carcano chiuso, ambulanti in strada. Deri: "Mercato abusivo creato dalla Regione"

Il presidente della 7: "Trasformato in irregolare per la campagna elettorale del 2027. Le giornate di vendita devono essere riportate ad ottanta"

"Il mercato abusivo l'ha creato la Regione". Va all'attacco della giunta Cirio il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, dopo il giro vite al suk di Regio Parco. Il centrodestra - in particolare Lega e Fratelli d'Italia - hanno voluto ridurre drasticamente le giornate di vendita del Barattolo.

Venditori in strada

Il risultato - come accaduto questa mattina, giorno in teoria di chiusura - è che gli ambulanti si riversano fuori dai cancelli nelle strade limitrofe a via Carcano con i loro teloni, dove sono esposti gli oggetti in vendita. Facendo così diventare - in un grande cortocircuito - il mercato di Libero Scambio abusivo, nonostante fino a pochi mesi fa fosse tutto regolare e controllato quotidianamente dalla Polizia Locale.

"La colpa - commenta Luca Deri - è esclusivamente della Regione Piemonte e di qualcuno che vuole utilizzare strumentalmente questa situazione per la campagna elettorale del 2027". Il presidente della Circoscrizione 7 circa quindici giorni fa ha scritto al Prefetto Donato Cafagna una lettera: "in cui evidenziavo queste criticità. Ricordo che in passato erano già emerse da parte della Regione proposte di limitazione del Barattolo e che la Prefettura aveva soprasseduto: è singolare che un mercato, che funzionava bene, ora sia reso abusivo".

"Questione elettorale"

"Siamo un paese - rincara Deri - strano: facciamo diventare irregolare una cosa regolare, che funzionava, solamente per una questione elettorale.  Il suk abusivo l'ha creato la Regione Piemonte: prima era regolare e controllato quotidianamente dalla Polizia Locale. Le giornate di vendita devono essere riportate ad ottanta". 

Va all'attacco della giunta Cirio anche la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli: "E' accaduto quanto avevamo previsto, cioè che la chiusura dello spazio del mercato avrebbe creato disagio, scaricandolo sul territorio e sull'amminsitrazione comunale". "Tutto questo, vanificando anche un percorso di legalità durato anni. Il centrodestra prende atto del fallimento di questa manovra elettorale, concordando con il Comune e la Circoscrizione 7 un numero di giornate congruo, che consenta di tornare alla normalità" conclude l'esponente dem.

Cinzia Gatti

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