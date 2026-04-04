In Barriera arriva la telecamera mobile, caccia a chi abbandona i rifiuti in strada

Un passo avanti contro il degrado nel quartiere Barriera di Milano: nei giorni scorsi in via Lauro Rossi angolo via Ozegna è stata installata una telecamera mobile, in via sperimentale, per contrastare gli abbandoni di rifiuti e materiali ingombranti che da anni rendevano marciapiedi e vie impraticabili.

Ecco la telecamera

L’iniziativa punta a scoraggiare gli sversamenti abusivi da parte di furgoni o privati, spesso effettuati in orari notturni pensando di non essere individuati. Ma anche di semplici residenti, poco propensi alle buone abitudini. La telecamera, collocata di recente, sarà successivamente spostata secondo necessità, mentre in via Sempione era già presente da mesi una telecamera fissa per monitorare la zona.

A commentare il risultato è la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro. “È una bellissima notizia per il quartiere. La telecamera rappresenta uno strumento concreto per difendere la città e garantire decoro. Chi sporca finalmente pagherà”.

Sullo stesso tema è intervenuta anche la consigliera di Fratelli d’Italia, Verangela Marino: “Ci siamo battuti per anni con segnalazioni, documenti politici e denunce affinché Comune e Amiat intervenissero. Finalmente il lavoro sul territorio dà i suoi frutti: la videosorveglianza permetterà di individuare e sanzionare chi sporca”.

Perché via Ozegna?

La decisione non è casuale: settimane fa alcuni residenti di via Ozegna avevano denunciato un aggravarsi della situazione di abbandono dei rifiuti (non semplici sacchetti ma di tutto e di più). Secondo le testimonianze raccolte, un nordafricano utilizzerebbe parte del marciapiede alle spalle delle ecoisole come deposito improvvisato di materiali e oggetti recuperati. Da qui l'intervento dell'amministrazione.