Farmaci scaduti, maltrattamenti e abusi: strutture sanitarie sotto la lente dei Nas

Farmaci scaduti, abbandono di pazienti, abuso della professione sanitaria. È quanto emerso dal bilancio delle attività 2025 del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Torino, che ha presentato un quadro preoccupante sulla gestione di alcune strutture sanitarie e sul traffico illecito di sostanze dopanti.

Nel corso dell’anno, sono state controllate 450 strutture. In 6 casi le gravi irregolarità hanno portato alla sospensione o al sequestro degli spazi. Più di 90 persone sono state denunciate, mentre le sanzioni amministrative hanno superato i 60.000 euro. Tra le accuse più gravi: somministrazione di farmaci scaduti, falsi documentali, esercizio abusivo della professione e gestione scorretta di farmaci stupefacenti.

Il NAS ha inoltre arrestato 14 persone e condotto oltre 70 perquisizioni nell’ambito di operazioni contro maltrattamenti in strutture sanitarie e traffico di sostanze dopanti. Tre soggetti sono stati raggiunti da ordinanze di divieto di avvicinamento.